Amedsporlu Burak Taşdemir'in Sarıyer'e Attığı Gol Sosyal Medyayı Salladı
Amedspor-Sarıyer maçında ev sahibi ekibin formasını giyen Burak Taşdemir, son dakikada attığı harika golle takımına 3 puanı getirdi. 25 yaşındaki oyuncunun golü, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
2.Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Amedspor, sahasında Sarıyerspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Amedspor'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Burak Taşdemir kaydetti.
SARIYER LİDERLİĞİ KAPTIRDI
25 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 18 metreden röveşatayla attığı gol, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Amedspor'un son dakikada gelen golü sonrası Sarıyer, liderliği Sakaryaspor'a kaptırdı. Beyaz Grupta 5 takım liderlik mücadelesi veriyor.
YORUMLAR (18)
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Spor da bile siyaseti, etnik kökeni alet eden ezik zihniyete ne denebilir ki. Yazıklar olsun siz insan olamazsıniz ayrımcı kuş beyinlilerCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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SORGUÇ musun nesin? senin gibi düşünenler var olduğu müddetçe bu ülkeye refah gelmez..biraz kendi düşünceni SORGU(Ç)la..Cevap Yaz 13 4 Yayından KaldırSORGUÇ: çıldırmaya devam edin hainlik yapmayan herkesi severiz biz. asıl sen beynini sorgula2 7 Yayından Kaldır
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Insanlari ötekilestirdikce uzaklastirirsiniz. Sevgi ve saygi ile düsmaninizi bile utandirirsiniz.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Tebrikler. Yakışır amedspor''a böyle oyuncular. Yakın zamanda süper ligde olmanız dileklerimle.Cevap Yaz 33 20 Yayından Kaldır