Amed Sportif Faaliyetler'de Tuzla Mesaisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup yakımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ligin 3. haftasında Tuzlaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı. Yeşil kırmızılı beyazlılar, antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Kalecilerin ayrı çalıştığı idmanı bazı yöneticiler de takip etti. - DİYARBAKIR