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Amatör kulüpler belediyelerden destek bekliyor

Mersin Camspor Kulübü 2. Başkanı Serhat Yıldırım, kulüplerinin 20 yıldır Mersin sporuna hizmet verdiğini belirterek, "Buna karşı belediyelerden tam olarak destek göremiyoruz.

Amatör kulüpler belediyelerden destek bekliyor
12.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:07

Mersin Camspor Kulübü 2. Başkanı Serhat Yıldırım, kulüplerinin 20 yıldır Mersin sporuna hizmet verdiğini belirterek, "Buna karşı belediyelerden tam olarak destek göremiyoruz. Aylardır bir isteğimiz var ve bir türlü yerine getirilmiyor. Bizim maddi bir beklentimiz yok, sadece sahamızın daha iyi şartlara kavuşturulmasını istiyoruz. Yenişehir Belediye Başkanı tam 8 aydır bugün, yarın, pandemiden sonra kesin yapacağız, edeceğiz demesine rağmen henüz birşey yapılmamıştır" dedi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de amatör spor kulüpleri sıkıntılar çekiyor. Futbol sahasından, soyunma odalarına, malzemeden, maddi sıkıntılara kadar birçok sorunla karşı karşıya olan amatör kulüpleri, yerel yönetimlerden destek bekliyor. Özellikle saha konusunda istedikleri desteği alamayan kulüpler, başvuruları karşısında da olumsuz yanıtlar alıyor.

"Tam 8 aydır bugün, yarın, pandemiden sonra yapacağız demelerine rağmen henüz birşey yapılmamıştır"

Camspor Kulübü 2. Başkanı Serhat Yıldırım, kulüplerinin 30 yıldır Mersin sporuna hizmet verdiğini söyledi. Bugüne kadar kulüplerinden birçok sporcunun yetiştiğini kaydeden Yıldırım, "Kulübümüzün sahası Yenişehir bölgesinde yer almaktadır. Ancak nedense belediyeler bize destek olmuyor. Aylardır belediyelerden yardım istiyoruz, istediğimiz yardımda kendimiz için değil çocukların daha iyi bir eğitim görebilmesi için sahamızın yeşillendirilmesi ve sulanmasına dönüktür. Yenişehir Belediye Başkanı tam 8 aydır bugün, yarın, pandemiden sonra kesin yapacağız, edeceğiz demesine rağmen henüz bir şey yapılmamıştır. 10 gün önce takımımızın hocası Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulundu. Su arozözleriyle sahamızın günde 2-3 defa sulanması talebinde. Ancak Büyükşehir Belediyesi sorumluluğun ilçe belediyesinde olduğunu belirterek, olumsuz cevap verdi. Yenişehir Belediyesine zaten yazı yazmıştık ama hiçbir dönüş olmadı" diye konuştu.

"21. yüzyılda UEFA A belgeli teknik direktörümüz hortumla saha suluyor"

İsteklerinin çok basit bir konu olduğunu kaydeden Yıldırım, "Sahamızın düzeltilmesini ve su verilmesini istiyoruz. Bunu bile yapmıyorlar. Büyükşehir Yenişehir'e gidin diyor. Orada alt kademede muhatap buluyoruz, bize yardımcı olmaya çalışıyorlar ama icraat yok. Sözde herkes var ama icraata gelince kimse yok. Camspor sahasına herkesin yardım etmesini istiyorum. Çünkü burası bir sporcu fabrikası, bir sürü sporcu yetişiyor. Mersin'in en gözde yeri, en gözde kulübü. 21. yüzyılda yaşamamıza rağmen UEFA A belgeli teknik direktörümüz her gün burayı sabah akşam hortumla suluyor. Bu bence sorumlu belediyenin ayıbıdır" şeklinde konuştu.

"Çocuklar, gençler bizim geleceğimizdir"

Maddi olarak bir beklentilerinin olmadığının altını çizen Yıldırım, "Sahaya bir hizmet istiyoruz. Belediyelerimizden sahamızı çimlendirmelerini, futbolcularımız daha güzel bir ortamda üstlerini değiştirip, duş alabilecekleri yerlerin bakımdan geçirmelerini istiyoruz. Burası bir spor alanıdır. Bu alanın da belediyenin hizmet alanı olduğunu düşünüyorum. Çocuklar ve gençler geleceğimizdir. Buraya yapılacak hizmet, belediyelerin en güzel hizmetlerinden biri olacaktır. İstediğimiz çok büyük bir şey değil. Tek isteğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin daha güzel bir sahada, ortamda spor yapmaları, kendilerini daha iyi geliştirmeleridir. Bu konuda belediyelerimizin yardım etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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