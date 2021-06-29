Amatör futbol maçı sonrası ortalık karıştı
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Amatör futbol maçı sonrası ortalık karıştı

Amatör futbol maçı sonrası ortalık karıştı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Haberler | Spor

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde amatör maçın bitiminde iki takımın futbolcu ve taraftarları arasında kavga çıktı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde amatör maçın bitiminde iki takımın futbolcu ve taraftarları arasında kavga çıktı. Taraftarları ayırmakta zorluk yaşayan güvenlik güçleri, biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. Kavganın sona erdirilmesinin ardından futbolcu ve taraftarlar geniş güvenlik önlemleri altında stattan çıkarıldı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'nci Bölge 8'inci Grup'ta mücadele eden Bolvadin Belediyespor ile Sökespor, Bolvadin Şehir Stadı'nda karşılaştı. Maçı ev sahibi Bolvadin Belediyespor 4-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Stadyumda güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti. Güvenlik güçleri biber gazı kullanarak, tarafları güçlükle ayırırdı. Kavga eden futbolcu ve taraftarları ayıran ekipler, iki grubu geniş güvenlik önlemleri altında stattan çıkardı.Kavgada aldığı darbelerle yaralanan Bolvadin kalecisi Nevzat Çizmeci, olayların karşılaşma sonrası sevinç gösterisi sırasında çıktığını belirterek, "Maçı yenince sevindik. Arkadaşım geldi, tel örgülerin de yanında arkadaşlarım ile birlikte poz verirken bir anda arkadan yumruk attılar. Sanırım Sökespor'un yedek oyuncularıydı. Yumruk sonrası yere düştüm, onlar tekmeledi, ben de kendimi korudum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

- Afyonkarahisar
Amatör futbol maçı sonrası ortalık karıştı
Amatör futbol maçı sonrası ortalık karıştı
Amatör futbol maçı sonrası ortalık karıştı
Amatör futbol maçı sonrası ortalık karıştı
Amatör futbol maçı sonrası ortalık karıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak

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