Altınordu'ya 1 numara önerisi Emre Yılmaz
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Altınordu'ya 1 numara önerisi Emre Yılmaz

Altınordu'ya 1 numara önerisi Emre Yılmaz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da dış transfer çalışmaları sürerken, kırmızı-lacivertlilere gurbetçi kaleci Emre Yılmaz önerildi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da dış transfer çalışmaları sürerken, kırmızı-lacivertlilere gurbetçi kaleci Emre Yılmaz önerildi. Almanya doğumlu 19 yaşındaki file bekçisi Bamberg altyapısından Nürnberg altyapısına transfer oldu. Nürnberge ekibinde U16, U17 ve U19 takımlarında görev alan Emre'nin bonservisinin elinde olduğu bildirildi.

1.83 boyundaki genç eldiven konusunda son kararı teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vereceği ifade edildi. Kaleci Emre, daha önce Türkiye U16 ve U17 Milli Takımı'na da davet edilmişti. Yabancı oyuncu oynatmayıp, gurbetçi futbolculara önem veren İzmir temsilcisi dış transferde gelecek vaadeden isimleri bünyesine katarak Türk futboluna kazandırmayı hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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