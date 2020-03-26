Altınordu Sinan Osmanoğlu'ndan "evinde kal" çağrısı TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaptan Sinan Osmanoğlu, ülkemize de sıçrayan koronavirüse karşı mücadele etmek için herkese, "evde kalın" çağrısında bulundu.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaptan Sinan Osmanoğlu, ülkemize de sıçrayan koronavirüse karşı mücadele etmek için herkese, "evde kalın" çağrısında bulundu. Eşi Ecem ve çocukları Asil'le evde vakit geçiren Sinan, "Evde kalmadığımız her dakika, ülkemizin aleyhine işliyor. Gerçekten dışarıya çıkmak zorunda olanlar dışındaki insanların karantinaya uymamasını anlamak çok zor. Ülke olarak kaybettiğimiz her dakika çok ama çok önemli. Hayatın bir an önce normale dönmesi sadece bizim elimizde" dedi.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken tecrübeli stoper, "Bir süre sonra her şey geride kalacak ve normal hayatımıza başlayacağız. Fakat bu süreç, yaşadığımız dünyanın ne kadar önemli olduğunu bizlere ağır bir tabloyla gösterdi. Bundan ders almalı, doğaya daha da fazla saygı duymalıyız. Aralık ayından bu yana yaşanan travma, artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını da kanıtladı. Dünya, artık yeni bir güne uyanacak" diye konuştu.

Karantina sürecini en iyi şekilde geçirmek için sürekli evde spor yaptığını da sözlerine ekleyen Sinan, "Spor, insandaki mutluluk hormonunu tetikliyor. Virüse karşı sadece fiziksel değil, mental olarak da mücadele vermemiz gerekiyor. Takım olarak sürekli birbirimizle görüşüyor, moralimizi üst seviyede tutuyor, verilen antrenman programlarını uyguluyor ve lig yarın başlayacakmışız gibi hazırlanıyoruz. Evde olan herkes bu günleri mutlaka spor yaparak geçirmeli" yorumu yaptı.

Kaynak: DHA