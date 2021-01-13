Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz
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Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz

13.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:48
Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da ilk yarıda yaşadığı sakatlık ve koronavirüse yakalanması nedeniyle bir kez bile forma şansı bulamayan sağ bek Emre Nefiz, ikinci devre öncesi teknik heyetin gözüne girdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da ilk yarıda yaşadığı sakatlık ve koronavirüse yakalanması nedeniyle bir kez bile forma şansı bulamayan sağ bek Emre Nefiz, ikinci devre öncesi teknik heyetin gözüne girdi. Kırmızı-lacivertli takımın tesislerinde sürdürdüğü devre arası hazırlıklarında takımla çalışan 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu hırslı görüntüsüyle tam not aldı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ikinci devre öncesi Emre'ye yeni transfer gözüyle baktıklarını söyledi.

Sezon başında hazır olmaması nedeniyle bireysel çalışma yapan Emre Nefiz, daha sonra sağ diz ön çapraz bağında ödem ve iç yan bağındaki birinci derece yırtık tespit edilmesi nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Sağ kanatta da görev alan tecrübeli futbolcu son olarak koronavirüse yakalanmıştı. Öte yandan ön libero Furkan Çil'in iyileştiği Altınordu'da tedavi süreci devam eden sol bek Ufuk Budak ve stoper Yiğithan Güveli ise fizyoterapist eşliğinde idman yapıyor.


Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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