Altınordu, kaleci Emirhan Emir'i A Takım kadrosuna aldı
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Altınordu, kaleci Emirhan Emir'i A Takım kadrosuna aldı

09.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:12
Altınordu, kaleci Emirhan Emir'i A Takım kadrosuna aldı

Altınordu Futbol Akademisinden (ALFA) yetişen 2003 doğumlu kaleci Emirhan Emir, A takım kadrosuna alındı.

Altınordu Futbol Akademisinden (ALFA) yetişen 2003 doğumlu kaleci Emirhan Emir, A takım kadrosuna alındı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, ALFA'daki eğitimini tamamlayan Emirhan Emir'in Metin Oktay Yerleşkesinde yapılan diploma töreniyle uğurlandığı Beytullah Baliç Yerleşkesinde alkışlarla karşılandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, A takımdaki altyapı oyuncu sayılarının 10'a yükseldiğini, ligin ilk devresinde her maç en az 4 ismin ilk 11'e girdiğini belirtti.

Orhunbilge, Emirhan'ın çok çalışıp karşılığını aldığını belirterek, "Kaledeki rekabet onun daha da gelişmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu da A Takım'da yer alan oyuncuların gelişim sürecinin hızlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son iki sezonda ALFA'dan aramıza katılan her genç oyuncuda bu gelişimi gördük. Emirhan Emir, Altınordu A Takımı formasını giyme yolunda ilk adımı attı ancak bundan sonrası daha zor. Daha fazla istemeli ve daha fazla çalışmalı."

Genç kaleci Emirhan Emir de 15 yaşında geldiği Altınordu'da 3 yılda hayatının değiştiğini, ALFA'daki imkanları sonuna kadar kullandığını ifade ederek arkadaşlarının da en kısa sürede A Takım kadrosunda yer alacağına inandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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