Altınordu Futbol Akademisi'nde imza günü
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Altınordu Futbol Akademisi'nde imza günü

28.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:17
Altınordu Futbol Akademisi'nde imza günü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun Futbol Akademisi'nde (ALFA) profesyonel imzalar ardı ardına atılıyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun Futbol Akademisi'nde (ALFA) profesyonel imzalar ardı ardına atılıyor.  Ligdeki Menemenspor maçında 11'de forma giyen Emircan Gürlük ile birlikte Mehmet Ablay, Tuncay Turgay Çağman, Enes Yetim, Abdullah Soğucak ve Muhammed Berkay Kınaç da profesyonel sözleşme imzaladı. Altı gencin, hayatlarının ilk imza törenine ALFA Direktörü Halit Eroğlu ile birlikte ALFA Eğitim Direktörü Hande Özel eşlik etti.

Son dönemde Kenan Fakılı, Emre Oymak, Tayfun Tatlı, Anıl Doyuran, Berke Kılıç, Özgür Deryol, Sami Satılmış ve Tunahan Öztürk'ün de profesyonel imza attığını hatırlatan ALFA Direktörü Halit Eroğlu, "Furkan Metin ve Emirhan Emir'i diploma töreniyle A takım kadromuza uğurladık. Çok kısa bir süre içerisinde 14 gencimizle uzun vadeli sözleşmeler yaptık. Çok küçük yaşlarda aramıza katılan evlatlarımızın imza töreninde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.ALFA Eğitim Direktörü Hande Özel ise gençlere başarılar dileyerek, "Altı evladımızın da ALFA'daki eğitim süreçleri devam ediyor. İnşallah onları da A takım kadromuza uğurlayacağımız günler gelecek. Herkes açısından duygusal bir gün yaşandı. Çocuklarının kariyer planlamasını kulübümüze bırakan velilerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Birlikte çok daha güzel işler yapıp, Türk futboluna iyi birey, iyi vatandaş ve iyi futbolcular kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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