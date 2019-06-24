Altınordu'da rota Atabey

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, uzun süredir kadrosuna katmak istediği golcü Atabey Çiçek'i yeniden gündemine aldı.

Başakşehir'in sözleşmeli futbolcusu olan ve geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık oynayan 23 yaşındaki santrforu transfer etmek isteyen kırmızı-lacivertliler, Başakşehir'le görüşmelere başladı. Ümraniye'de geçen sezon ligde 32 maçta 5 gol, kupada ise 10 müsabakada 3 gol kaydeden Atabey'in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ısrarla takımında görmek istediği forvet oyuncusunun kiralık olarak transfer edilmesi bekleniyor. Oyuncunun kiralama bedelsiz transfer edileceği öğrenildi. Gençlerbirliği'nde profesyonel olan Atabey Çiçek, Boluspor, Hacettepespor, Bandırmaspor ve Adana Demirspor'da da top koşturdu.

Kaynak: DHA