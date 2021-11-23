Altınordu'da Rıdvan kartkolik oldu

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de art arda aldığı 5 mağlubiyetle düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da sağ bek Rıdvan Koçak gördüğü kartlarla takımın en hırçın futbolcusu olarak dikkat çekiyor. Son olarak Manisa Futbol Kulübü deplasmanında 59'uncu dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Rıdvan, bu sezon ikinci kez cezalı duruma düştü.

Daha önce 4 sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyen 32 yaşındaki savunmacı, bu hafta pazar günü iç sahada oynanacak Ankaragücü müsabakasında da görev yapamayacak. Rıdvan, kırmızı-lacivertli ekipte bu sezon Muzaffer, Metehan, Sami ve Yusuf Yalçın'dan sonra kırmızı kart gören 5'inci futbolcu oldu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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