Altınordu'da Rıdvan imzalıyor
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Altınordu'da Rıdvan imzalıyor

Altınordu'da Rıdvan imzalıyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak milli maç arasında düşme hattında giren Altınordu, dış transferde 5'inci imzayı sağ bek Rıdvan Koçak'a attırmaya hazırlanıyor.

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak milli maç arasında düşme hattında giren Altınordu, dış transferde 5'inci imzayı sağ bek Rıdvan Koçak'a attırmaya hazırlanıyor. Son 1.5 sezonda Menemenspor'da görev yapan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun kırmızı-lacivertli kulüple prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Orduspor'da profesyonel olan Rıdvan, ardından Körfezspor, İskenderunspor, Ünyespor, Adana Demirspor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Ankara Keçiörengücü ve Bandırmaspor'da da görev aldı. İzmir temsilcisi daha önce dış transferde Ali Dere, Anıl Arıcıoğlu, Kürşad Sürmeli ve Volkan Fındıklı ile anlaşma sağlamıştı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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