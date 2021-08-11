Altınordu'da Rahmi mevkisine döndü
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da geçen sezon sağ bekte oynayan Rahmi Salih Kaya, yeni sezonda asıl mevkisi olan stoperde görev alacak.
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da geçen sezon sağ bekte oynayan Rahmi Salih Kaya, yeni sezonda asıl mevkisi olan stoperde görev alacak. Geçen sezonki stoperler Sinan ve Kahraman'ın sözleşme yenilememesi üzerine stoper arayışlarını sürdüren İzmir ekibinde teknik patron Hüseyin Eroğlu'nun pazar günü Ankara Keçiörengücü deplasmanında Rahmi'yi savunmanın ortasında oynatacağı öğrenildi. Alt yaş gruplarında milli olan 19 yaşındaki savunmacı, Yusuf Yalçın Arslan'la yan yana görev yapacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı