Altınordu'da altyapı oyuncularının alacağı süre artacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapı oyuncularının süre alma oranının 2022-2023 sezonunda en az yüzde 80 olacağını bildirdi.

Altınordu Futbol Akademisinin (ALFA) 17, 18 ve 19 yaş altı takımlarının sezon açılışında konuşan Özkan, dayanaklı olup ayakta kalamayan, çabuk düşünüp çabuk oynamayan, aklını kalbinle birlikte yönetemeyenler başarılı olamayacağını söyledi.

Özkan, bu yılın sihirli kelimesinin "kuvvet" olduğunu belirterek, "Kuvvetli ve hızlı olmayan, kalbini aklınla birlikte kullanamayan savaşçı ruh olamaz, Süper Lig oynayamaz, Avrupa'ya gidemez." dedi.

Hayalinin tamamı akademi oyuncularından kurulu bir A Takım oluşturmak olduğunu kaydeden Özkan, şöyle konuştu:

"2018-2019 sezonunda 1. Lig'de oynadığımız 34 resmi maçta öz kaynak oyuncularımızın süre alma oranı yüzde 38 oldu. Bu oran, 2019-2020 sezonunda en az yüzde 50, 2020-2021 sezonunda en az yüzde 60, 2021-2022 sezonunda en az yüzde 70, 2022-2023 sezonunda ise en az yüzde 80 olacaktır. A Takım kadromuzda her zaman Avrupa'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk cumhuriyetlerinde yaşayan akraba sporculara yüzde 20 rezerv ayıracağız."

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da bu sezon Altınordu'nun "altın yılı" olduğunu belirterek, "Yani altın madenimiz olan ALFA'daki gençlerimizi işleyip önce Altınordu A Takımı'na, sonra da Avrupa'ya hazırlayacağız. Bizler bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Sizler de çok çalışarak bu hedefe ulaşın." diye konuştu.

Kaynak: AA