Altınordu, 4 oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu, 4 oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Altınordu, 4 oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 18 ve 19 yaş altı takımı oyuncularından Hasan Berat Kayalı, Arda Kırgıl, Furkan Yöntem ve Muhammet Zişan Turan'la profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 18 ve 19 yaş altı takımı oyuncularından Hasan Berat Kayalı, Arda Kırgıl, Furkan Yöntem ve Muhammet Zişan Turan'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, genç oyuncular için Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine Altınordu Futbol Akdemisi (ALFA) İdari Direktörü Hande Özel ve ALFA İdari İşler Şefi Ahmet Furkan Can'ın yanı sıra futbolcuların ailelerinin de katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hande Özel, imzaların hayırlı olması dileğinde bulunarak, genç futbolcuların bundan sonra daha azimli çalışarak profesyonel hayatlarına devam etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası
Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası
Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Deniz Akkaya Demet Özdemir
Spor Muslera Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altınordu, 4 oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 13:08:01. #1.14#

title