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Altınordu: 3-0

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Emre Malok, Selahattin Altay, Hasan Hüseyin TetikESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Cemali, Furkan Balaban, Mevlüt, Mehmet Feyzi, Furgan Polat (Dk.88 Erdal Akdari), Mehmet Özcan, Alperen, Mete Kaan, Kıvanç Karakaş (Dk.67 Tolga Yakut), İbrahim Halil Öner (Dk.

08.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:35
Altınordu: 3-0

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Emre Malok, Selahattin Altay, Hasan Hüseyin TetikESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Cemali, Furkan Balaban, Mevlüt, Mehmet Feyzi, Furgan Polat (Dk.88 Erdal Akdari), Mehmet Özcan, Alperen, Mete Kaan, Kıvanç Karakaş (Dk.67 Tolga Yakut), Öner (Dk.77 Metehan Altunbaş)ALTINORDU: Erhan - Sinan, Onur Taha, Ravil Tagir, Metehan Mimaroğlu, Ali Yaşar, Hüseyin Atakan, Okan (Dk.68 Burak İnce), Furkan Çil, Oğulcan (Dk.34 Berkay), Kemal Rüzgar (Dk.46 Yasin Ozan)GOLLER: Dk.9, dk.56 Mete Kaan, dk.80 (Pen.), Mehmet Feyzi (Eskişehirspor)SARI KART: İbrahim Halil, Mehmet Feyzi (Eskişehirspor) - Furkan Çil ()TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.9'uncu dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sol çaprazdan Furgan Polat sert vurdu, kaleciden dönen topu Mete Kaan tamamladı: 1-0.48'inci dakikada Metehan'ın uzaktan şutunda kaleci Ekrem topu son anda kornere çeldi.56'ncı dakikada İbrahim Halil'in pasında topla buluşan Mete Kaan ceza sahası dışından sert vurdu, top ağlarla buluştu:  2-0.79'uncu dakikada Mehmet Özcan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Metehan, kaleci Erhan tarafından düşürülünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mehmet Feyzi topu ağlara gönderdi:  3-0.

Karşılaşma Eskişehirspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


- Eskişehir
Kaynak: DHA
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