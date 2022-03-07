Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 907 bin lira, en yüksek 926 bin 870 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 907 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 678 milyon 225 bin 111,33 lira, işlem miktarı ise 1.849,93 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 713 milyon 832 bin 443,07 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: