Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 732 bin 600 lira, en yüksek ise 758 bin 180 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,86 artışla 758 bin 180 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 772 milyon 314 bin 494,28 lira, işlem miktarı ise 1.054,27 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 783 milyon 176 bin 866,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: