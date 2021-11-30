Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 732 bin 600 lira, en yüksek ise 758 bin 180 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,86 artışla 758 bin 180 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 772 milyon 314 bin 494,28 lira, işlem miktarı ise 1.054,27 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 783 milyon 176 bin 866,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış730.000,001.789,50
En Düşük732.600,001.784,00
En Yüksek758.180,001.796,10
Kapanış758.180,001.792,60
Ağırlıklı Ortalama742.211,031.790,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)772.314.494,28

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.054,27

Toplam İşlem Adedi39

Son dakika: Vites artıran dolar, yeniden 13 lira seviyesini aştı! Kur tarihi rekoruna koşuyor

Son dakika: Vites artıran dolar, yeniden 13 lira seviyesini aştı! Kur tarihi rekoruna koşuyor

 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

 Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title