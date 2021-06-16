Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 507 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 507 bin lirayı, en yüksek ise 513 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 507 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.816 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 926 milyon 712 bin 152,40 lira, işlem miktarı ise 1.816,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 935 milyon 454 bin 344,84 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu