Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 507 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 507 bin lirayı, en yüksek ise 513 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 507 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.816 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 926 milyon 712 bin 152,40 lira, işlem miktarı ise 1.816,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 935 milyon 454 bin 344,84 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı! Kapalıçarşı esnafı altının yükselmesini bekliyor
Piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı! Kapalıçarşı esnafı altının yükselmesini bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Boris Johnson Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 17:31:12. #1.13#

title