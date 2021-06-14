Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
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Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 494 bin lirayı, en yüksek ise 508 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 689 milyon 321 bin 638,56 lira, işlem miktarı ise 1.380,93 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 727 milyon 357 bin 835,52 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış509.000,001.888,60
En Düşük494.000,001.855,00
En Yüksek508.200,001.886,15
Kapanış497.500,001.859,05
Ağırlıklı Ortalama498.193,301.870,70
Toplam İşlem Hacmi (TL)689.321.638,56

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.380,93

Toplam İşlem Adedi54

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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