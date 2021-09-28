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Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 494 bin 400 lira, en yüksek ise 498 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 494 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 411 milyon 439 bin 404,86 lira, işlem miktarı ise 834,60 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 432 milyon 900 bin 484,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Rona Döviz Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış497.200,001.750,55
En Düşük494.400,001.735,00
En Yüksek498.000,001.743,05
Kapanış494.800,001.741,10
Ağırlıklı Ortalama496.284,771.738,26
Toplam İşlem Hacmi (TL)411.439.404,86

Toplam İşlem Miktarı (Kg)834,60

Toplam İşlem Adedi31

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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