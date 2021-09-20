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Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 487 bin lira, en yüksek ise 491 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 489 bin 435 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 809 milyon 729 bin 280,27 lira, işlem miktarı ise 1.672,82 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 829 milyon 881 bin 467,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış486.100,001.764,70
En Düşük487.000,001.750,00
En Yüksek491.000,001.760,50
Kapanış489.435,001.760,50
Ağırlıklı Ortalama488.973,331.753,95
Toplam İşlem Hacmi (TL)809.729.280,27

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.672,82

Toplam İşlem Adedi60

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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