Altının kilogramı 481 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 481 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 481 bin liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 481 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 481 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 481 bin lirayı, en yüksek ise 487 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 481 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 957 milyon 472 bin 615,10 lira, işlem miktarı ise 1.962,12 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 980 milyon 607 bin 523,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Demas Kuyumculuk İhracat ve İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış484.400,001.790,00
En Düşük481.000,001.806,80
En Yüksek487.500,001.816,55
Kapanış481.000,001.813,00
Ağırlıklı Ortalama483.577,741.813,73
Toplam İşlem Hacmi (TL)957.472.615,10

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.962,12

Toplam İşlem Adedi59

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
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