Altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi

02.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:34

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 466 bin lira, en yüksek 477 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 473 bin 100 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.968 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 380 milyon 720 bin 519,63 lira, işlem miktarı ise 2.968,64 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 400 milyon 320 bin 31,62 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi
Altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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