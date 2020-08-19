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Altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi.

19.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:49

Altın piyasasında, en düşük 469 bin 500, en yüksek ise 478 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 düşüşle 471 bin 650 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.109 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 981 milyon 727 bin 811 lira, işlem miktarı ise 2.109,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 992 milyon 16 bin 878,52 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 478.000,002.008,50
En Düşük 469,500,001.986,00
En Yüksek478.000,002.008,30
Kapanış471.650,001.988,00
Ağırlıklı Ortalama 472.632,881.995,12
Toplam İşlem Hacmi (TL)981.727.811
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.109,25
Toplam İşlem Adedi82
Altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi

Kaynak: AA

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