Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 461 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 468 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 492 milyon 858 bin 232,25 lira, işlem miktarı ise 1.064,36 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 628 milyon 141 bin 905,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış461.200,001.770,50
En Düşük461.000,001.765,00
En Yüksek468.500,001.787,10
Kapanış468.500,001.783,60
Ağırlıklı Ortalama466.273,961.777,45
Toplam İşlem Hacmi (TL)492.858.232,25

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.064,36

Toplam İşlem Adedi28

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor
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