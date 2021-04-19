Altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin 600 lirayı, en yüksek ise 464 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 464 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.584 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 730 milyon 547 bin 438,63 lira, işlem miktarı ise 1.584,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 751 milyon 513 bin 846,25 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, AG Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış457.100,001.780,00
En Düşük460.600,001.770,00
En Yüksek464.500,001.789,10
Kapanış464.500,001.770,50
Ağırlıklı Ortalama461.860,461.778.47
Toplam İşlem Hacmi (TL)730.547.438,63
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.584,45
Toplam İşlem Adedi49

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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