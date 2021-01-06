Altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi
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Altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi

06.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:31
Altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin 800 lirayı, en yüksek ise 462 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 461 bin 650 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.384 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 97 milyon 651 bin 530,56 lira, işlem miktarı ise 2.384,97 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 124 milyon 183 bin 642,16 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 463.000,001.942,55
En Düşük 460.800,001.945,00
En Yüksek462.700,001.956,40
Kapanış461.650,001.955,70
Ağırlıklı Ortalama 461.377,631.951,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.097.651.530,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.384,97
Toplam İşlem Adedi43

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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