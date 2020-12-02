Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi

02.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:42
Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 454 bin 750 lirayı, en yüksek ise 461 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 459 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.951 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 891 milyon 106 bin 422,71 lira, işlem miktarı ise 1.951,72 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 915 milyon 724 bin 258,74 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi şeklinde sıralandı.

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Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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