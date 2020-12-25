Altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 453 bin 500 lirayı, en yüksek ise 462 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 456 bin 900 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.301 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 594 milyon 216 bin 108,87 lira, işlem miktarı ise 1.301,90 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 619 milyon 517 bin 152,78 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu