Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 452 bin 500 lirayı, en yüksek ise 453 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 453 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 508 milyon 992 bin lira, işlem miktarı ise 1 ton 117 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 631 milyon 836 bin lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: