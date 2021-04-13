Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 452 bin 500 lirayı, en yüksek ise 453 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 453 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 508 milyon 992 bin lira, işlem miktarı ise 1 ton 117 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 631 milyon 836 bin lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış456.600,001.742,55
En Düşük452.500,001.715,00
En Yüksek453.700,001.740,50
Kapanış453.000,001.728,00
Ağırlıklı Ortalama453.140,001.735,71
Toplam İşlem Hacmi (TL)508.992.284,51

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.117,46

Toplam İşlem Adedi25

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Cansu Dere Hazal Kaya
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:51:42. #1.16#
title