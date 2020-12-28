Altının kilogramı 451 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 447 bin 390 lirayı, en yüksek ise 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 451 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.932 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 333 milyon 118 bin 42,28 lira, işlem miktarı ise 2.932,47 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 354 milyon 79 bin 957,28 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu