Altının kilogramı 451 bin 960 liraya geriledi
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Altının kilogramı 451 bin 960 liraya geriledi

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 451 bin 960 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 451 bin 960 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 450 bin lirayı, en yüksek ise 455 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 451 bin 960 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 640 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 298 bin 478,26 lira, işlem miktarı ise 640,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 312 milyon 849 bin 4,24 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 451 bin 960 liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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