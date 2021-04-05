Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 449 bin 200 lirayı, en yüksek ise 454 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 450 bin 250 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 849 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 379 milyon 509 bin 580 lira, işlem miktarı ise 849,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 454 milyon 901 bin 291,77 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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