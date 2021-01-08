Altının kilogramı 446 bin 111 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 446 bin 111 lirayı, en yüksek ise 452 bin 570 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 446 bin 111 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.098 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 925 milyon 780 bin 797,30 lira, işlem miktarı ise 2.098,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 943 milyon 215 bin 430,92 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu