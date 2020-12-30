Altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi
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Altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi

30.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:49
Altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 441 bin 750 lirayı, en yüksek ise 447 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 444 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 495 milyon 575 bin 989,86 lira, işlem miktarı ise 3.358,03 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 521 milyon 97 bin 410,90 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 445.500,001.879,50
En Düşük 441.750,001.862,00
En Yüksek447.500,001.879,00
Kapanış444.500,001.878,00
Ağırlıklı Ortalama 444.121,621.877,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.495.575.989,86

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.358,03

Toplam İşlem Adedi77

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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