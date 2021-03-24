Altının kilogramı 440 bin 500 liraya geriledi
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Altının kilogramı 440 bin 500 liraya geriledi

24.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:27

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 440 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 435 bin 500 lirayı, en yüksek ise 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 440 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM HACMİ 305 MİLYON LİRA OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 997 bin 444,16 lira, işlem miktarı ise 660,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 305 milyon 161 bin 160,93 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 440 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 440 bin 500 liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları (1)
YORUMCU: Belamısınız siz!! 1 saat once altın patlayacak diyorsunuz 1 saat sonra düştüü düştüü altın düşrüüü !! Zaten altın ve elalemin dolarıyla iş yapılmaz üretecen ağaa , , ama tarım ama teknoloji ama tekstil altın dolar istiflemeyle oalcak işler değil
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