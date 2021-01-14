Altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi
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Altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi

14.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:51
Altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 435 bin 900 lirayı, en yüksek ise 442 bin 820 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 437 bin 150 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 765 milyon 238 bin 819,22 lira, işlem miktarı ise 1.740,25 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 778 milyon 127 bin 756,68 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 443.200,001.852,90
En Düşük 435.900,001.837,85
En Yüksek442.820,001.845,15
Kapanış437.150,001.845,15
Ağırlıklı Ortalama 440.099,631.840,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)765.238.819,22

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.740,25

Toplam İşlem Adedi61

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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