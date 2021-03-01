Altının kilogramı 408 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 408 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 408 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 408 bin 500 lirayı, en yüksek ise 415 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 408 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 982 milyon 500 bin 727,09 lira, işlem miktarı ise 2.370,50 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 21 milyon 885 bin 787,85 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: