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Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 390 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
30.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:05

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 390 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 389 bin 700 lira, en yüksek 391 bin 390 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 390 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 430 milyon 475 bin 143,90 lira, işlem miktarı ise 3.744,08 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 435 milyon 956 bin 134,75 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 390.500,001.772,00
En Düşük 389.700,001.767,00
En Yüksek391.390,001.773,30
Kapanış390.000,001.770,00
Ağırlıklı Ortalama 390.632,341.771,90
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.430.475.143,90
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.744,08
Toplam İşlem Adedi66

Kaynak: AA

Manşet

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