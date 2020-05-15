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Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
15.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:52

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 384 bin 900 lira, en yüksek 388 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 387 bin 530 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 301 milyon 29 bin 236,85 lira, işlem miktarı ise 3.410,06 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 308 milyon 307 bin 519,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat, İthalat Sanayi ve Ticaret. Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 383.853,001.715,00
En Düşük 384.900,001.716,15
En Yüksek388.200,001.739,00
Kapanış387.530,001.738,50
Ağırlıklı Ortalama 386.325,621.726,11
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.301.029.236,85
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.410,06
Toplam İşlem Adedi67

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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