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Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi

Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
30.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:27

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 382 bin 250 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 384 bin 860 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.938 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 732 milyon 420 bin 153,08 lira, işlem miktarı ise 1.938,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 739 milyon 704 bin 134,67 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 383.300,001.712,00
En Düşük 382.250,001.716,40
En Yüksek386.400,001.718,00
Kapanış384.860,001.717,15
Ağırlıklı Ortalama 384.837,211.717,24
Toplam İşlem Hacmi (TL)732.420.153,08
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.938,55
Toplam İşlem Adedi40
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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