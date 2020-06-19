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Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi.

19.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:26

Altın piyasasında, en düşük 381 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 382 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.718 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 811 milyon 426 bin 962,18 lira, işlem miktarı ise 2.718,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 833 milyon 96 bin 330,26 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Bonus Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 379.500,001.722,00
En Düşük 381.450,001.722,00
En Yüksek382.000,001.732,15
Kapanış382.000,001.731,80
Ağırlıklı Ortalama 381.712,501.729,76
Toplam İşlem Hacmi (TL)811.426.962,18
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.178.52
Toplam İşlem Adedi40
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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