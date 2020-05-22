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Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi.

22.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:20

Altın piyasasında, en düşük 376 bin 700 lira, en yüksek 380 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 380 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.487 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 930 milyon 246 bin 784,95 lira, işlem miktarı ise 2.487,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 949 milyon 765 bin 905,59 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat, İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 380.300,001.735,00
En Düşük 376.700,001.690,00
En Yüksek380.600,001.741,00
Kapanış380.500,001.735,00
Ağırlıklı Ortalama 379.423,451.736,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)930.246.784,95
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.487,88
Toplam İşlem Adedi56
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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