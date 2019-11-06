06.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:58

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin 250 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 274 bin 900 lira, en yüksek 275 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 275 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 441 milyon 198 bin 586,30 lira, işlem miktarı ise 1.619,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 453 milyon 247 bin 856,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 277.700,00 1.502,00 En Düşük 274.900,00 1.483,75 En Yüksek 275.400,00 1.489,35 Kapanış 275.250,00 1.485,65 Ağırlıklı Ortalama 275.062,69 1.486,12 Toplam İşlem Hacmi (TL) 441.198.586,30 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.619,54 Toplam İşlem Adedi 39

Kaynak: AA