12.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:04

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 870 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 269 bin 800 lira, en yüksek 272 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 269 bin 870 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 700 milyon 510 bin 632,09 lira, işlem miktarı ise 2.602,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 707 milyon 230 bin 79,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 272.090,00 1.465,30 En Düşük 269.800,00 1.450,10 En Yüksek 272.000,00 1.464,20 Kapanış 269.870,00 1.455,60 Ağırlıklı Ortalama 270.204,43 1.455,05 Toplam İşlem Hacmi (TL) 700.510.632,09 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.602,26 Toplam İşlem Adedi 85

Kaynak: AA