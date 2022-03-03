Altının gram fiyatı 876 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 873,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 876 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.408 lira, cumhuriyet altını da 5.795 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.927 dolardan işlem görüyor. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin emtia fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

FED'DEN FAİZ ARTIRIM SİNYALİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, dünkü açıklamasında bankanın mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını söyledi. Gelecek aylarda faiz artışında esnek olacaklarını belirten Powell, asla "otomatik pilotta" olmadıklarını ifade etti.

ONS ALTINDA 1.960 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttı. Bugün, yurt içinde para ve banka istatistikleri, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.