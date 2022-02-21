Altının gram fiyatı 829 lira seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 832,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 829 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.333 lira, cumhuriyet altını da 5.486 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise güvenli liman olarak görülen varlıklara artan taleple günün ilk saatlerinde 1.908 dolarla Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiği haberleri ile düşüşe geçerek 1.891 dolara geriledi.

ONS ALTINDA 1.910 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, gerilim azalsa da risklerin hala masada olduğunu, bu nedenle yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi. Yüksek enflasyon ve artan jeopolitik risklere yönelik duyarlılığın yükseldiği bir ortamda para politikalarının geleceğine yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade eden analistler, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan mart ayı toplantısı öncesinde banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin hız kazandığını kaydetti. Analistler, veri gündeminde ise Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.