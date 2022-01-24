Altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 793 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.296 lira, cumhuriyet altını da 5.270 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 791,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 793,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.296 lira, cumhuriyet altını da 5.270 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, geçen haftayı yüzde 0,9'luk yükselişle 1.874 dolardan tamamlamasının ardından bugün de yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.839 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 1.870 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

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