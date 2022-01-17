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Altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 787,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 787,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 790,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 787,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.296 lira, Cumhuriyet altını da 5.293 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,2'lik artışla 1.822 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle varlık fiyatlarında sakin bir seyrin öne çıkabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların kritik direnç konumunda olduğunu, düşüşlerde ise 1.790 doların destek olarak öne çıkabileceğini bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, dolar, Cuma, Ekonomi, Haber

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